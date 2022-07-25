25 Июля 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области суд дал пять лет опекунше, укравшей у больных подопечных пять миллионов

Жительницу Тюменского района признали виновной в хищении у больных опекаемых более 5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Она признана виновной в краже с банковского счета своих подопечных в особо крупном размере, а также в истязании.

"По версии следствия, подсудимая, являясь опекуном четырех недееспособных лиц 1998, 1997, 1994 и 1999 годов рождения, ввиду наличия у них психоневрологических заболеваний, с апреля 2018 по январь 2021 года, используя мобильное приложение, похитила со счетов опекаемых более 5 миллионов рублей. Также подсудимая систематически наносила побои подопечной 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Женщина освобождена от исполнения обязанностей опекуна. Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима.

Теги: опекун, деньги, кража



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Ранее 03.08.2021 08:00 Мск В Тюменской области опекун украла у больных подопечных несколько миллионов


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