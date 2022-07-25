Тюменец вышел на пикет к зданию суда, где будут судить Бережного

Житель Тюмени вышел на одиночный пикет возле здания областного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

На плакате тюменца надпись: "Тюменцам нужна справедливость. Педофила в тюрьму". Фото с пикета опубликовано в группе "Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что сегодня в закрытом судебном заседании пройдут прения по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М.

По данным Объединенной пресс-службы Судебной системы Тюменской области, после прений присяжные удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Дальнейшее разбирательство в отношении Виталия Бережного пройдет без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово подсудимого. Затем, на основе вердикта присяжных, вынесет решение.

РБК-Тюмень сообщал, что приговор может быть оправдательным, поскольку, якобы "две из трех проводимых ДНК-экспертиз не доказывали его виновность", а люые сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Как сообщало Накануне.RU, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Правоохранители уже выносили отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению о противоправных действиях сотрудников полиции в отношении Бережного, аргументируя это тем, что подозреваемый отказался от признательных показаний для того, чтобы защититься от обвинения и остаться на свободе. "Сам Бережной этого не скрывал, так как говорил, что очень любит жизнь и сделает все, чтобы только остаться в живых, понимая, что за содеянное его могут лишить жизни в местах лишения свободы. Для него вопрос его осуждения — это вопрос жизни и смерти", — указано в постановлении.