25 Июля 2022
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Экономика В России
автомашины нива, гостехнадзор (2020) | Фото: скрин, vologda-oblast.ru

Названа цена "импортозамещенной" Lada Niva Legend

"Автоваз" назвал стоимость трехдверной Lada Niva Legend, которая в комплектации 2022 года называется Classic 2022. Машину можно будет купить по цене от 796 тыс. руб.

В комплектацию входит гидроусилитель рулевого управления, стальная защита двигателя, 16-дюймовые колеса на штампованных дисках, всесезонный протектор шин, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер. Предустановлена антенна, а вот аудиосистемы и динамиков в комплектации за 800 тыс. руб. нет.

Ранее президент "Автоваза" Максим Соколов назвал "настоящей победой всей команды" возобновление производства Niva и запуск еще одной линии конвейера "в текущих сложных условиях".

"Уверен, что автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом. Компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда LADA, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран", - заявил Соколов.

Теги: Lada Niva Legend, цена, classic 2022



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