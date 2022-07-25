Российские девелоперы оценили Академический район во время урбан-тура "Движение"

В Екатеринбурге завершился урбан-тур "Движение", который собрал несколько десятков представителей различных российских девелоперов. С 21 по 22 июля участники тура посетили Академический район города, оценив лучшие кейсы своих уральских коллег. Главной целью топ-менеджеров было - вдохновиться на новые проекты, с чем новый 8-ой район уральской столицы справился на "отлично".

Напомним, что разработка Академического началась в 2005 году по инициативе ГК "КОРТРОС" и совместно с администрацией Екатеринбурга. За последующие годы район получил ряд престижных российских и международных наград в сфере городского планирования, экологичного и энергоэффективного жилищного строительства.

Экскурсия началась с главной зеленой достопримечательности - Преображенского парка, откуда открывается вид как на уже построенные прогулочные зоны, храм, школу №79, так и на территории, где уже запланировано возведение временного трамвайного кольца и здание районной администрации.

"Центр района – это парк. Раньше он просто назывался территориально "центральный" парк, а с 2011 года он начал превращаться в Преображенский. То, что вы видите тут – все рукотворное, и холмы, и дорожки, и водоем: раньше здесь было только болото и небольшая река. Если посмотреть на планировочный район Академический сверху, то можно увидеть, что в парк из каждого квартала ведут так называемые "сухие реки" - пешеходные зеленые зоны, чтобы все жильцы беспрепятственно, не по дорогами и проезжим частям, смогли попасть в парк", - рассказал главный архитектор проекта Павел Гмыря.

Особое внимание во время экскурсии уделили "умным технологиям" в управлении жилым фондом или системой безопасности района. На презентации участники тура не переставая задавали вопросы гендиректору АО "Гарант" Алексею Журавлеву: от количества камер в районе и ежемесячной стоимости, до взаимодействия с Росгвардией и распознавания лиц благодаря "умным камерам".

"Система "Гарант" создавалась в 2009 году главным застройщиком территории – АО "РСГ-Академическое" и преследовала главную цель: обеспечить безопасные условия проживания в новом районе. У нас сейчас установлено свыше 5,5 тысяч камер видеонаблюдения, каждый квартал круглосуточно патрулирует группа быстрого реагирования. Но самый главный элемент безопасности – это вовлеченность самих жителей: у большинства из них есть в мобильном телефоне номер дежурного оператора службы, и есть возможность через наши сервисы наблюдать в режиме онлайн за своей придомовой территорией - за тем, например, где гуляет их ребенок", - пояснил Алексей Журавлев.

Напомним, что форум недвижимости "Движение" является главным ежегодным событием для девелоперов СНГ. Так, в этом году одним из хедлайнеров деловой программы в Сочи стал генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.