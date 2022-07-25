25 Июля 2022
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Политика В России
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Новосибирский депутат Пирогова уехала из России после возбуждения дела о фейках

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, на которую возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации о ВС РФ, уехала в Грузию. Об этом сообщила РИА Новости ее коллега, депутат Светлана Каверзина.

Она уточнила, что эту информацию Пирогова ей сообщила в личной переписке.

Ранее депутат сообщила в Twitter, что 25 июля она должна явиться в СК.

Напомним, 22 июля следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата после ее негативных комментариев о погибших российских военнослужащих.

По данным следствия, 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала информацию, содержащую ложные данные об использовании ВС России.

Кроме того, сама Пирогова ранее сообщила, что на нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Теги: пирогова, вс рф, уголовное дело



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