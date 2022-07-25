25 Июля 2022
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корзинка с грибами сморчки (2012) | Фото: Накануне.RU

Полиция Первоуральска ищет пропавшего 73-летнего грибника

Личный состав полиции Первоуральска вместе с волонтерами ведет поиски местного жителя, который ушел за грибами из коллективного сада "Елани 1" и не вернулся. Возможно, мужчина заблудился.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, разыскивается 73-летний Юрий Яхин. Его рост 170-175 см, худощавого телосложения. Был одет в зеленую футболку, белую кепку и синие джинсы. С собой у мужчины было зеленое пластиковое ведро и нож. Как отметили в полиции, пропавший нуждается в медицинской помощи.

В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и наряды патрульно-постовой службы. Они проверяют лесопарковую зону, где может находиться заблудившийся грибник. Также полицейские применяют звуковые спецсигналы служебного автотранспорта.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Юрия Яхина, просят сообщить об этом по телефону дежурной части: 8 (3439) 64-82-21 или по линиям 02 и 112.

Теги: полиция, грибник, Первоуральск



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