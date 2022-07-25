Административное дело на Шевчука передали в уфимский суд

Административное дело на лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука поступило в Советский районный суд Уфы. Документы были переданы в Башкирию Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга, который счел, что это не его подведомственность.

"Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Дело завели по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (о дискредитации армии).

Стоит отметить, что сначала питерский суд вовсе вернул исковые материалы, поскольку следователи не указали даже, чем именно Шевчук дискредитировал ВС РФ.

Протокол на Шевчука действительно составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Кстати, Уфа – город, в котором прошло детство и юность Шевчука. Здесь, будучи студентом, он создал свой знаменитый коллектив и начал выступать. И здесь же у властей – еще в советское время - впервые возникли претензии к творчеству артиста. В одном из недавних интервью он вспоминал, что после концерта в столице Башкирии коллектив в первый раз "запретили".