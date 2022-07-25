Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на Объездной

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проконтролирует расследование по факту ДТП на Объездной дороге, где легковушку раздавило металлоконструкцией. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что сегодня Камаз, перевозя в районе улицы Щербакова крупногогабаритный груз, не проехал под мостом - плохо закрепленная металлоконструкция зацепилась за мост и упала на ехавший в попутном направлении автомобиль Kia Optima. В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины и двое детей, 8 и 14 лет, которые были доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

"Прокуратура Чкаловского района г Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе двое детей", - заявили в пресс-службе.