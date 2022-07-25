Замначальника управления ПФР по Челябинской области будут судить за взятку в 28 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника регионального управления ПФР Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. обвиняемый совместно с соучастниками получил взятку общей суммой около 28 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство

Напомним, обвинение в получении взятки также было предъявлено управляющему отделением ПФР по Челябинской области Виктору Чернобровину.