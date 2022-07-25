25 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

В ДНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС

Военные Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России проводят зачистку Углегорской ТЭС в городе Светлодарске. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Углегорская ТЭС - одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР и России в конце мая. Тогда же сообщалось, что установлен полный контроль над пригородом Светлодарска - поселком Мироновский. Таким образом, ушла в прошлое "Светлодарская дуга", существовавшая более семи лет и которую не смогли срезать в ходе битвы за Дебальцево в 2015 году.

Теги: углегорская тэс, светодарск



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