25 Июля 2022
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Экономика В России Москва
самолёт сухой суперджет-100 авиакомпания ямал (2018) | Фото: Накануне.ru

В России создана замена электронике для "Сухого" и МС-21

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал замену производимым в США электронным компонентам связи для российских гражданских самолётов "Сухой суперджет-100" и МС-21.
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"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолётов "Суперджет" и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи", - цитирует РИА Новости заявление компании.

Электронные устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации. Компоненты разработаны пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет" (оба входят в "Росэлектронику"). По словам гендиректора НИИЭМП Вячеслава Зуева, использование разработанных предприятием вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования.

"На сегодняшний день предприятие планирует выпускать для нужд НПП "Полёт" 1,5 тыс. таких устройств ежегодно. Мы готовы предложить нашу продукцию и другим заказчикам – производственные мощности позволяют в случае появления дополнительных заказов кратно увеличить объёмы выпуска вакуумных высокочастотных выключателей", - добавил он.

Теги: Сухой суперджет-100, МС-21, самолёт, запчасть



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