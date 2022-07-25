На Кировградскую администрацию подали в суд из-за излива нефтепродуктов в местном поселке

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор подал в суд на администрацию Кировградского городского округа за разлив нефтепродуктов на территории бывшей котельной в местном поселке Левиха. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, пробы почвы показали превышение концентрации нефтепродуктов в 900 раз.

"В результате проведенных мероприятий было выявлено, что на земельном участке имеются следы разлива нефтепродуктов. Также было обнаружено, что в районе бывшей котельной имеется насыпь с участком узкоколейной железной дороги, над которой размещены частично разрушенные приемные бункеры, заполненные жидкостью темного цвета. Также по всей территории котельной были обнаружены следы изливов нефтепродуктов", - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем выяснилось, что собственником обоих наземных резервуаров для нефтепродуктов является Кировградский г.о., к которому прокуратура и вышла с иском в местный суд. Там администрацию обязали до 31 июля 2022 года демонтировать металлические резервуары, ликвидировать изливы нефтепродуктов, разработать проект рекультивации земель до мая 2023 года, а до декабря 2023 года уже провести рекультивацию.

Несмотря на то, что Кировградский городской суд Свердловской области удовлетворил исковые требования прокурора, с решением не согласилась сама администрация, заявив уже в Свердловском областном суде, что земельный участок с резервуарами относится к собственности Свердловской области. В таком случае, считал ответчик, он не может производить какие-либо работы по демонтажу.

Судебная коллегия отметила, что в 2011 году Кировградский г.о. безвозмездно передал региону различные муниципальные объекты, в том числе и котельную в п. Левиха. При этом, подчеркнули в суде, в договоре не упоминались резервуары с нефтепродуктами, а значит они не выбывали из правообладания Кировградского г.о. Таким образом, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.