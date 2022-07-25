"От ваших действий зависят судьбы людей": в Екатеринбурге вручили дипломы будущим силовикам

В Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориального комплекса "Черный тюльпан" в честь уральских воинов, погибших в Афганистане и Чечне, состоялась торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании 130 курсантам Уральского юридического института МВД России.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, поздравить выпускников прибыли начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, руководитель управления на транспорте МВД по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда и другие почетные гости. Перед началом мероприятия представитель Екатеринбургской епархии провел специальный молебен в честь начинающих свою служебную карьеру силовиков: стоящих в строю окропили святой водой и благословили на честный и самоотверженный труд по защите граждан от криминала.

18 курсантов окончили образовательное учреждение МВД с отличием, еще один – с золотой медалью. 10 из них являются мастерами или кандидатами в мастера спорта. Ряд курсантов получали стипендии президента РФ, МВД России, правительства и губернатора Свердловской области и входили в состав молодежного правительства региона.

Открыл мероприятие начальник УрЮИ МВД России генерал-майор полиции Роман Павленков.

"Сегодня знаменательный день для всего личного состава. Такими датами пишется история учебного заведения, определяется его престиж и уникальность. Я искренне поздравляю вас с окончанием длинного и трудного пути, впереди вас ожидает не менее сложная дорога, которую, я верю, вы пройдете с честью и достоинством. Полученные в стенах института знания станут для вас прочной основой для дальнейшей служебной реализации. Уверен, что вы будете примерно служить нашему народу, делать все возможное, чтобы оправдать высокое звание офицера МВД России. Я искренне желаю вам успешного продолжения службы, карьерного роста, крепкого здоровья и семейного благополучия. В добрый путь!", - сказал он.

Напутствуя молодых следователей, дознавателей, психологов, специалистов административного надзора и оперуполномоченных уголовного розыска, генерал Мешков отметил: "В ближайшее время вы пополните ряды органов внутренних дел различных регионов нашей великой страны! 70 слушателей продолжат службу на территории Свердловской области. Вам еще предстоит многому научиться. Впереди трудная, но интересная работа. На ваши плечи ляжет груз ответственности за выполнение поставленных задач, в первую очередь, связанных с раскрытием преступлений и обеспечением правопорядка, и мы вам в этом поможем. Обучаясь в институте, вы получили теоретические знания, которые закрепили в ходе практик и стажировок. Знания, полученные в стенах вашей альма-матер – это залог безопасности граждан и суверенитета нашей страны. Сегодня государство и общество предъявляют самые высокие требования к профессионализму сотрудников полиции. Помните, что отныне каждый из вас представитель государства и закона. От ваших действий зависят судьбы людей. Общаясь с гражданами, сохраняйте порядочность, при этом исключите черствость и формализм".

Также глава свердловского гарнизона полиции отметил важность труда руководителя кафедры уголовного процесса УрЮИ полковника полиции Натальи Расуловой. Александр Мешков передал ей ведомственную медаль "За безупречную службу в МВД".