25 Июля 2022
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Политика Сибирский ФО
Красноярск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Мэр Красноярска Еремин уходит в правительство края на фоне скандала со строительством метро

Мэр Красноярска Сергей Еремин подал в отставку в связи с переходом на работу в правительство края.

"Пришло время выбрать новое направление своего пути. Сегодня губернатор края предложил мне перейти на работу в администрацию губернатора, доверил огромное направление работы – в качестве его заместителя буду курировать развитие муниципалитетов нашего края. Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить. Завтра я внесу в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут мою отставку", - написал Еремин в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что одно из направлений развития самого Красноярска в последнее время стало центром коррупционного скандала. Речь о строительстве метро в городе. На прошлой неделе в связи с этим делом был задержан министр транспорта Красноярского края Константин Дмитров. А ранее фигурантом дела о хищении 900 млн руб. при разработке проекта метрополитена стал Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора. К махинациям может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро. Известно, что он заключил досудебную сделку со следствием и, по данным СМИ, даже готов компенсировать ущерб.

Теги: сергей еремин, красноярск, мэр, скандал



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