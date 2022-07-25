Мэр Красноярска Еремин уходит в правительство края на фоне скандала со строительством метро

Мэр Красноярска Сергей Еремин подал в отставку в связи с переходом на работу в правительство края.

"Пришло время выбрать новое направление своего пути. Сегодня губернатор края предложил мне перейти на работу в администрацию губернатора, доверил огромное направление работы – в качестве его заместителя буду курировать развитие муниципалитетов нашего края. Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить. Завтра я внесу в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут мою отставку", - написал Еремин в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что одно из направлений развития самого Красноярска в последнее время стало центром коррупционного скандала. Речь о строительстве метро в городе. На прошлой неделе в связи с этим делом был задержан министр транспорта Красноярского края Константин Дмитров. А ранее фигурантом дела о хищении 900 млн руб. при разработке проекта метрополитена стал Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора. К махинациям может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро. Известно, что он заключил досудебную сделку со следствием и, по данным СМИ, даже готов компенсировать ущерб.