25 Июля 2022
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Политика В России
(2017) | Фото: http://kareliyanews.ru/chizhov-v-es-sozreli-usloviya-dlya-smyagcheniya-politiki-sankcij-v-otnoshenii-rf/

Глава Карелии предложил постпреда РФ при ЕС на должность сенатора

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов предложен кандидатом в сенаторы главой Карелии Артуром Парфенчиковым

Как сообщается на сайте республиканского избиркома, также в тройку сенаторов от действующего главы республики вошли нынешний представитель исполнительной власти Карелии в Совфеде Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники Надежда Дрейзис.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Чижов уйдет осенью с занимаемой должности в Совфед.

Чижов занимает должность постпреда России при Европейском союзе с 2005 года. До этого он три года работал заместителем министра иностранных дел.

Теги: чижов, совфед, карелия



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