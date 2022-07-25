Глава Карелии предложил постпреда РФ при ЕС на должность сенатора

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов предложен кандидатом в сенаторы главой Карелии Артуром Парфенчиковым

Как сообщается на сайте республиканского избиркома, также в тройку сенаторов от действующего главы республики вошли нынешний представитель исполнительной власти Карелии в Совфеде Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники Надежда Дрейзис.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Чижов уйдет осенью с занимаемой должности в Совфед.

Чижов занимает должность постпреда России при Европейском союзе с 2005 года. До этого он три года работал заместителем министра иностранных дел.