25 Июля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Югре из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 22 июля 2022 г введен режим ЧС в лесах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

На территории Березовского и Советского районов действует особый противопожарный режим.

В настоящий момент площадь лесных пожаров выросла с 1951,53 га (по состоянию на 22 июля) до 3420 га. По данным депнедра, за минувшую неделю – с 18 по 25 июля, лесопожарные формирования Авиалесоохраны Югры ликвидировали 57 лесных пожаров общей площадью 4950,48 гектара.

"На сегодняшний день проводятся работы по тушению 23 возгораний на землях Березовского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составила 3 420 га. Пять из них в Березовском районе площадью 993 гектаров и четыре из них в Няксимвольском районе площадью 570 гектаров локализованы. Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 71 сотрудник Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры", - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 186 лесных пожаров площадью 8859,44 гектара и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 гектара.

Теги: лесной пожар, природный пожар, локализация, депнедра, режим чс



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