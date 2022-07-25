Илон Маск отрицает, что увел жену у сооснователя Google Сергея Брина

Любовные похождения одного из самых богатых людей в мире – основателя Tesla и SpaceX Илона Маска – снова оказались в центре скандала.

Издание Wall Street Journal ранее написало, что у Маска, якобы, была интрижка с женой другого IT-миллиардера, сооснователя Google Сергея Брина. Правда, к тому моменту у Брина и Николь Шанахан уже в отношениях был разлад, тем не менее, пара жила вместе, а теперь Брин надумал разводиться.

Маск в твиттере написал, что версия является "полной чушью", он с Шанахан виделся всего несколько раз, и всегда – в компании большого количества людей. "Никакой романтики", - пояснил Маск. Он также добавил, что буквально накануне был вместе с Брином на вечеринке, и никакого разлада между богачами из-за Николь нет.