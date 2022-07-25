В Челябинской области арестованные устроили бунт в ИВС

В изоляторе временного содержания в Пластовском районе арестанты устроили акцию протеста. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

"Действиям лиц, совершившим умышленное уничтожение имущества и оказавшим неповиновение, будет дана правовая оценка. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 25 июля. По данным СМИ, арестованные устроили бунт из-за того, что что их не пустили на прогулку. Они повредили мебель и камеры видеонаблюдения. Госпитализация никому не потребовалось.