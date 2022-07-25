Суд отказал уральскому депутату, подавшему иск на пенсионера за комментарий в Сети

Суд вынес решение по делу уральского депутата, подавшего иск на пенсионера за оскорбительный комментарий в интернете.

Напомним, бизнесмен и председатель думы Махнево Сахават Алышов подавал в суд на 75-летнего свердловчанина Александра Немчинова, якобы оскорбившего его в Сети. Речь идет о комментарии под одной из публикаций в СМИ, где Немчинов называл парламентария "олигархом" и другими нелицеприятными словами.

В итоге комментарий увидел сам депутат. Алышов оказался не согласен с такой оценкой его работы и направил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Алапаевский городской суд вынес свой вердикт по делу. Как сообщается в электронной картотеке суда, в удовлетворении иска Сахавата Алышова отказано.

Будет ли народный избранник обжаловать данное решение, пока неизвестно.