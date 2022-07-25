В Совфеде оценили опасения Германии относительно дефицита воды из-за засухи

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале оценил опасения Германии относительно дефицита воды из-за засухи.

"Совокупное влияние ряда факторов – последствий антироссийских санкций, подрыва налаженных энергетических связей с Россией и "температурный апокалипсис", ведущий к резкому росту спроса на электроэнергию и газ и предвещающий плохой урожай, плюс не оправдавшая себя ставка на "зеленую энергетику" – предвещает сложное будущее для Германии. Из безусловного лидера ЕС она может превратиться в хворающего человека Европы", - написал Пушков.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что страна вынуждена отказать Украине в поставках БТР Fuchs, так как они нужны Германии для собственных нужд и поддержания обороноспособности.