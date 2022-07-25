25 Июля 2022
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Экономика За рубежом
Бранденбургские ворота, Берлин, Германия (2011) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде оценили опасения Германии относительно дефицита воды из-за засухи

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале оценил опасения Германии относительно дефицита воды из-за засухи.

"Совокупное влияние ряда факторов – последствий антироссийских санкций, подрыва налаженных энергетических связей с Россией и "температурный апокалипсис", ведущий к резкому росту спроса на электроэнергию и газ и предвещающий плохой урожай, плюс не оправдавшая себя ставка на "зеленую энергетику" – предвещает сложное будущее для Германии. Из безусловного лидера ЕС она может превратиться в хворающего человека Европы", - написал Пушков.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что страна вынуждена отказать Украине в поставках БТР Fuchs, так как они нужны Германии для собственных нужд и поддержания обороноспособности.

Теги: Алексей Пушков, вода, Германия



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