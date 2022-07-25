ДТП на Объездной. В Екатеринбурге на легковушку с грузовика рухнула металлоконструкция 

25 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

ДТП на Объездной. В Екатеринбурге на легковушку с грузовика рухнула металлоконструкция 

Уже около часа Объездная дорога в Екатеринбурге стоит в пробке из-за произошедшего ДТП. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, авария произошла под мостом в районе улицы Щербакова.

По оперативной информации, с грузового автомобиля за мост зацепилась металлоконструкция, которая и упала на следующий далее легковой автомобиль. В результате пострадали четыре человека, двое из которых дети (8 и 14 лет) - все находились в легковом авто и сейчас доставлены в больницу.

"Пострадавшие были деблокированы из поврежденного автомобиля с помощью спасательного оборудования, после чего переданы медикам для осмотра. Также, для предотвращения возгорания спасателями были отключены аккумуляторные батареи в автомобилях и проведен смыв ГСМ с проезжей части", - сообщили в пресс-службе.

На месте работали две единицы пожарно-спасательной техники и восемь человек личного состава, в том числе спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Теги: ДТП, Объездная, Екатеринбург, легковушка, грузовик, металлоконструкция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети