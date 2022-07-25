ДТП на Объездной. В Екатеринбурге на легковушку с грузовика рухнула металлоконструкция

Уже около часа Объездная дорога в Екатеринбурге стоит в пробке из-за произошедшего ДТП. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, авария произошла под мостом в районе улицы Щербакова.

По оперативной информации, с грузового автомобиля за мост зацепилась металлоконструкция, которая и упала на следующий далее легковой автомобиль. В результате пострадали четыре человека, двое из которых дети (8 и 14 лет) - все находились в легковом авто и сейчас доставлены в больницу.

"Пострадавшие были деблокированы из поврежденного автомобиля с помощью спасательного оборудования, после чего переданы медикам для осмотра. Также, для предотвращения возгорания спасателями были отключены аккумуляторные батареи в автомобилях и проведен смыв ГСМ с проезжей части", - сообщили в пресс-службе.

На месте работали две единицы пожарно-спасательной техники и восемь человек личного состава, в том числе спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.