Глава Югорска попросил горожан не жаловаться на его работу президенту и губернатору

Глава администрации Югорска Алексей Харлов в своем telegram-канале попросил горожан не жаловаться на его работу президенту России Владимиру Путину и губернатору Наталье Комаровой, а дождаться решения проблемы на месте, передает корреспондент Накануне.RU.

"Июль стал для меня, как для главы города, боевым крещением. В последние две недели были обращения от югорчан к президенту РФ и к губернатору, и отчёт об исполнении администрацией госпрограмм лично у Натальи Комаровой, и ее онлайн-встреча с жителями, где я докладывал о решении проблем. Понимаю, что к главе региона или государства люди обращаются от отчаяния, от того, что не верят в решение вопроса на месте. Хотя, как показала практика, мы рассматриваем их раньше", - сообщил он.

В качестве примера глава города привел историю с обращением к президенту. Заявительница обозначила проблему. Власти города начали над ней работать: собрали комиссию, составили акт, вынесли решение. На это у администрации ушло три дня. Обойтись без этих процедур невозможно, иначе может последовать обвинение в коррупции. Жительница же хотела решить проблему мгновенно и написала в приемную президента с жалобой на бездействие властей.

"Через пять дней женщина благодарила нас за решённый вопрос. А на шестой... мы писали ответ в администрацию президента", - сообщил глава города. Он отметил, что похожая ситуация была и на прямой линии с губернатором - многие вопросы уже были у властей в работе.

При этом мэр предложил жителям Югорска стать соавторами стратегии развития города.