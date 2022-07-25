В Липецке столкнулись два пассажирских автобуса – 15 человек пострадали

В Липецке на улице Катукова произошло ДТП с участием двух автобусов и легковой машины. В результате пострадали 15 человек, в том числе ребенок.

Всего в больницу были доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести. 14-летнего ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. Остальным пострадавшим госпитализация не понадобилась, сообщили в пресс-службе областного правительства. Всего на место ЧП выезжали семь бригад скорой помощи.

Причины ДТП сейчас выясняют полицейские.