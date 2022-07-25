25 Июля 2022
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Происшествия Липецкая область
ДТП с автобусом. (2022) | Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке столкнулись два пассажирских автобуса – 15 человек пострадали

В Липецке на улице Катукова произошло ДТП с участием двух автобусов и легковой машины. В результате пострадали 15 человек, в том числе ребенок.

Всего в больницу были доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести. 14-летнего ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. Остальным пострадавшим госпитализация не понадобилась, сообщили  в пресс-службе областного правительства. Всего на место ЧП выезжали семь бригад скорой помощи.

Причины ДТП сейчас выясняют полицейские.

ДТП с автобусом.(2022)|Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

Теги: дтп, автобус, пострадавшие



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