25 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области осудят сотрудницу салона связи за продажу данных клиентов

В Челябинской области будут судить сотрудницу салона сотовой связи за разглашение сведений о телефонных соединениях абонентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

28-летнюю местную жительницу обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерном доступе к компьютерной информации.

По версии следствия, сотрудница салона сотовой связи, имея доступ к компьютерной информации о персональных данных клиентов, получала из базы данных информацию о входящих и исходящих сигналах соединения между абонентами и трижды передавала их третьим лицам за денежное вознаграждение.

Теги: салон сотовой связи, суд, уголовное дело,



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