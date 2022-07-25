В Челябинской области осудят сотрудницу салона связи за продажу данных клиентов

В Челябинской области будут судить сотрудницу салона сотовой связи за разглашение сведений о телефонных соединениях абонентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

28-летнюю местную жительницу обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерном доступе к компьютерной информации.

По версии следствия, сотрудница салона сотовой связи, имея доступ к компьютерной информации о персональных данных клиентов, получала из базы данных информацию о входящих и исходящих сигналах соединения между абонентами и трижды передавала их третьим лицам за денежное вознаграждение.