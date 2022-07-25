25 Июля 2022
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Политика За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

ФРГ нарастила закачку газа в ПХГ

ФРГ нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы газопровода "Северный поток". Как пишет Regnum, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Так, со дня возобновления экспорта по газопроводу темпы закачки выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля (завершились 24 июля в 7.00 мск).

Напомним, 21 июля российский газ, как и планировалось, снова начал поступать в Германию по "Северному потоку" после проведения плановых технических работ.

Между тем ограничения в поставках российского газа в Европу сохраняются. В Кремле ранее заявили, что нарастить объем поставок по "Северному потоку" не позволяют технологические проблемы, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания. Речь идет о проблемах с турбинами Siemens.

Теги: фрг, пхг, северный поток



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