Россельхознадзор обнаружил в свердловских нектаринах опасных гусениц

В Свердловскую область из Узбекистана привезли нектарины, зараженные карантинным вредителем. Несмотря на то, что фрукты поступили вместе с фитосанитарным сертификатом, который подтверждал соответствие продукции требованиям страны импортера, Россельхознадзор все же обнаружил в нектаринах опасных гусениц - Восточных плодожорок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россельхознадзора, 22 июля в адрес одной из региональных организации поступило два грузовика с зараженной продукцией в количестве 44 тонны. Специалисты отобрали образцы и провели соответствующие исследования и экспертизы, по результатам которых в фруктах и были обнаружены живые гусеницы восточной плодожорки (Grapholitamolesta).

Восточная плодожорка(GrapholithamolestaBusck) является опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Происхождение этого вида связано с Восточной Азией (Китай, Корея, Япония), откуда он распространился по другим странам и континентам. Любимое лакомство для вредителей - это персик, груша и айва. Они также с удовольствием поедают вишню, сливу, черешню, абрикос, яблоко, миндаль, мушмулу.

В Россельхознадзоре также отметили, что завезти вредителя могли при транспортировке как плодов, так и посадочных материалов. Благоприятствует завозу низкий порог развития яиц, откладываемых на побеги и плоды, окукливание части популяции в плодах и побегах.