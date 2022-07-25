25 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Восточная плодожорка в нектаринах (2022) | Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

Россельхознадзор обнаружил в свердловских нектаринах опасных гусениц 

В Свердловскую область из Узбекистана привезли нектарины, зараженные карантинным вредителем. Несмотря на то, что фрукты поступили вместе с фитосанитарным сертификатом, который подтверждал соответствие продукции требованиям страны импортера, Россельхознадзор все же обнаружил в нектаринах опасных гусениц - Восточных плодожорок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россельхознадзора, 22 июля в адрес одной из региональных организации поступило два грузовика с зараженной продукцией в количестве 44 тонны. Специалисты отобрали образцы и провели соответствующие исследования и экспертизы, по результатам которых в фруктах и были обнаружены живые гусеницы восточной плодожорки (Grapholitamolesta).

Восточная плодожорка в нектаринах(2022)|Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

Восточная плодожорка(GrapholithamolestaBusck) является опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Происхождение этого вида связано с Восточной Азией (Китай, Корея, Япония), откуда он распространился по другим странам и континентам. Любимое лакомство для вредителей - это персик, груша и айва. Они также с удовольствием поедают вишню, сливу, черешню, абрикос, яблоко, миндаль, мушмулу.

В Россельхознадзоре также отметили, что завезти вредителя могли при транспортировке как плодов, так и посадочных материалов. Благоприятствует завозу низкий порог развития яиц, откладываемых на побеги и плоды, окукливание части популяции в плодах и побегах.

Теги: Россельхознадзор, нектарин, гусеница, Узбекистан, фрукты



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