25 Июля 2022
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Экономика В России
Фастфуд &quot;Вкусно — и точка&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

"Вкусно – и точка" не будет продавать пиво

В меню ресторанов "Вкусно – и точка", которые до недавнего времени были российскими "Макдоналдсами", не появится пиво. "Абсолютно точно нет", - заявил глава компании Олег Пароев в интервью телеканалу РБК.

Он добавил, что это принципиальная позиция сети.

Ранее в СМИ появлялись фотографии меню бывших "Макдоналдсов", в которых, якобы, стало доступно пиво. Во "Вкусно – и точка" заявили, что это снимки из заведений, которые находились на вокзалах и аэропортах, не входили во франчайзи, купленную российской компанией.

Теги: вкусно - и точка, пиво, меню, фастфуд, макдоналдс



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