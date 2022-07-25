"Вкусно – и точка" не будет продавать пиво

В меню ресторанов "Вкусно – и точка", которые до недавнего времени были российскими "Макдоналдсами", не появится пиво. "Абсолютно точно нет", - заявил глава компании Олег Пароев в интервью телеканалу РБК.

Он добавил, что это принципиальная позиция сети.

Ранее в СМИ появлялись фотографии меню бывших "Макдоналдсов", в которых, якобы, стало доступно пиво. Во "Вкусно – и точка" заявили, что это снимки из заведений, которые находились на вокзалах и аэропортах, не входили во франчайзи, купленную российской компанией.