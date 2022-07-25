25 Июля 2022
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени дерево упало на девятилетнюю девочку

В Тюмени на девятилетнюю девочку рухнуло дерево. Информация о происшествии появилась в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне, на ул. Ватутина д. 49. Девочка ехала с матерью на электросамокате. Женщина отделалась царапинами, а у ребенка глубокая рваная рана ноги и шок. "Скорая" и полиция приехали быстро. По данным департамента здравоохранения, вызов поступил 24 июля в 17.11. В 17.19 скорая была уже на месте. Несовершеннолетней пациентке оказали всю необходимую помощь и доставили в ОКБ №2.

Подруга потерпевшей в соцсетях предположила, что причиной инцидента якобы стало бездействие ЛесПаркХоза.

"Неоднократно жители соседних домов жаловались и звонили в управу, чтобы спилили эти деревья или хотя бы подрезали крону, они в плачевном состоянии, внутри уже сгнившие! Также есть местный житель, который утверждает, что в течение нескольких лет вдоль ул.Ватутина (частный сектор) упало около пяти деревьев, тогда пострадала женщина, ее немного поцарапали ветки. Чуть позже приехала обслуживающая компания "Перестройка", быстро спилили и убрали, только ту часть дерева, которая упала. Они сказали, что не имеют право убирать взрослое дерево, только если есть на это основания и соответствующий талон на спил", - высказала подписчица группы.

Теги: девочка, дерево, пострадавшая, ОКБ №2



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