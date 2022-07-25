В Екатеринбурге уволен дежурный, не реагировавший на сигналы о нападении мигрантов

В Екатеринбурге завершилась служебная проверка в отношении оперативного дежурного отдела полиции, который никак не отреагировал на сигнал о резонансном преступлении. Страж порядка уволен из органов.

Напомним, речь идет об инциденте в ночь на 29 мая, когда группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получила сигналы об этом, но никаких действий со стороны силовиков предпринято не было. Позже в региональном ГУ МВД установили, что сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу.

"Проигнорировав требования ведомственных нормативно-правовых актов, он не отреагировал на вызовы и не направил на место происшествия наряд полиции", - отмечали в ведомстве.

По итогам проверки полицейский уволен из органов внутренних дел. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, соответствующий приказ действительно подписан. От более подробных комментариев в ведомстве пока воздерживаются.

Напомним, что главный фигурант уголовного дела о расправе мигрантов над жителем Екатеринбурга подался в бега.