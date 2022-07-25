В Башкортостане столкнулись микроавтобус и "КамАЗ", погибли пять человек

На трассе в Башкортостане столкнулись микроавтобус "Форд транзит" и "КамАЗ", есть погибшие и пострадавшие, сообщает региональное управление ГИБДД.

Около 11.00 часов поступило сообщение о столкновении микроавтобуса "Форд транзит" и "КамАЗа". По предварительным данным, микроавтобус, в салоне которого было около 20 пассажиров, ехал из Языково в Уфу. На 1413 км автодороги он столкнулся с "КамАЗом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

Погибли 5 человек, ещё 10 обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.