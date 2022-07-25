В Челябинской области за сутки зарегистрировано более 150 случаев COVID-19

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 153 человек, в том числе у пяти школьников. Один человек скончался.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 145 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 337 тыс. 228 человек. Умерло – 9 тыс. 98 пациентов. В настоящий момент в регионе 1 тыс. 744 заболевших. За сутки выписаны 176 человек, всего в регионе выздоровели 326 тыс. 344 пациента.