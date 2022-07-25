В Красноярске у ТЦ появился мобильный пункт приема на контрактную службу
В Красноярске у ТЦ "Покровский" военные развернули мобильный пункт приема на службу по контракту. Пока неизвестно, сколько человек уже удалось привлечь с помощью ярких плакатов, а также гаубицы и военного "Камаза" – техники, с которой потенциальным контрактникам нужно будет работать в армии.
Представитель мобильного пункта сообщил, что на контрактную службу берут всех желающих в возрасте от 18 до 50 лет, передает "7 канал Красноярск".