25 Июля 2022
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Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

В Красноярске у ТЦ появился мобильный пункт приема на контрактную службу

В Красноярске у ТЦ "Покровский" военные развернули мобильный пункт приема на службу по контракту. Пока неизвестно, сколько человек уже удалось привлечь с помощью ярких плакатов, а также гаубицы и военного "Камаза" – техники, с которой потенциальным контрактникам нужно будет работать в армии.

Представитель мобильного пункта сообщил, что на контрактную службу берут всех желающих в возрасте от 18 до 50 лет, передает "7 канал Красноярск".

Теги: мобильный пункт, служба по контракту, вооруженные силы



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