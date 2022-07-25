Свердловчанина приговорили к 3,5 годам за попытку похитить 183 килограмма золота

На жителя Свердловской области завели два уголовных дела за незаконное хранение и перевозку, а также покушение на кражу золота.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый являлся сотрудником золотодобывающей организации. Занимая свою должность в Муйском районе, он в 2021 году незаконно хранил и перевозил золотосодержащий продукт массой 183 кг и стоимостью 9,4 млн рублей. В последствии мужчина пытался его похитить, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые и изъяли драгоценный металл.

Муйский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.