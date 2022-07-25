25 Июля 2022
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Политика В России
самолёт су-24 аэродром (2017) | Фото: Накануне.RU

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов ВКС РФ

ФСБ России пресекла операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов, курируемую спецслужбами стран НАТО.

По информации ведомства, украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков, предлагая денежное вознаграждение и гражданство одной из стран Евросоюза, пишет Regnum. Взамен они должны были доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены, добавили в ФСБ.

Из видео, которое предоставило ведомство, следует, что украинская разведка обещала заплатить до $2 млн российскому летчику за угон самолета.

По данным ФСБ, украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет - Су-24, Су-34 или Ту-22М3 - будет угнан во время его боевого вылета. Украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого самолета.

Также украинские разведчики пытались стимулировать российских летчиков на угон самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию.

Отмечается, что в итоге, украинская военная разведка, готовя угон самолета ВКС РФ, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины.

Теги: фсб, украинская разведка, угон самолетов



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