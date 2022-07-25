ФБР заявило о китайском оборудовании, способном перехватить контроль над ядерным арсеналом США

Расследование ФБР выявило наличие у Китая оборудования, которое может перехватить контроль над ядерным арсеналом США, передает CNN. По данным бюро, оборудование разработано компанией Huawei.

Телеканал сообщает, что в 2017 году китайское правительство предложило потратить $100 млн долларов на строительство богато украшенного китайского сада в дендрарии Вашингтона. Проект, который мог привлечь тысячи туристов, широко обсуждался: он предполагал строительство храмов, павильонов и 20-метровой белой пагоды.

Спецслужбы США обратили внимание, что по проекту пагода должна была расположиться на одной из самых высоких точек столицы, в трех километрах от Капитолия. Источники, знакомые с этой историей, считают, что это идеальное расположение для сбора разведданных. Также известно, что китайские официальные лица хотели построить пагоду из материалов, доставленных в США в дипломатической почтой, которую таможенные органы не имеют права проверять. В итоге одобрение на строительство проект так и не получил.

Также с 2017 года спецслужбы США следят за скупкой в интересах Китая земельных участков рядом с критически важной американской инфраструктурой.

Один из самых опасных эпизодов, как считает телеканал, это обнаружение оборудования Huawei, которое было установлено на вышках сотовой связи вблизи военных баз США на Среднем Западе. ФБР установило, что оборудование способно перехватывать и нарушать сверхсекретные коммуникации министерства обороны, в том числе используемые стратегическим командованием, которое контролирует ядерное оружие. Неизвестно, успело ли оборудование перехватить какие-то данные. Источники, знакомые с расследованием, говорят, что чрезвычайно сложно доказать, что какой-то пакет данных был перехвачен и отправлен за границу.