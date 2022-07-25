В Челябинске будут судить водителя автобуса, который сбил ребенка на пешеходном переходе

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса ПАЗ, который сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый у дома № 48 по улице Бажова на нерегулируемом пешеходном переходе при скорости движения не менее 50 км/ч произвел наезд ребенка. Девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал полностью. Выплатил потерпевшей 100 тыс. рублей в счет возмещения вреда. Законным представителем потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму 50 тыс. рублей.