25 Июля 2022
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Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

Движение трамваев в центре Екатеринбурга закроют на несколько дней

В центре Екатеринбурга на несколько дней изменится схема движения трамваев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение меняется на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти с 6 по 8 августа. Как пояснили в ЕМУП "Городской транспорт", это связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей.

Движение трамваев, идущих по маршрутам №2, 6, 13, 15, 18 и 26 по проспекту Ленина, от остановки "Площадь Коммунаров" до остановки "Оперный театр", будет закрыто в обоих направлениях. Также на период ремонтных работ будет ограничено движение автомобильного транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти.

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Теги: трамваи, центр, Екатеринбург



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