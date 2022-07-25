Движение трамваев в центре Екатеринбурга закроют на несколько дней

В центре Екатеринбурга на несколько дней изменится схема движения трамваев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение меняется на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти с 6 по 8 августа. Как пояснили в ЕМУП "Городской транспорт", это связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей.

Движение трамваев, идущих по маршрутам №2, 6, 13, 15, 18 и 26 по проспекту Ленина, от остановки "Площадь Коммунаров" до остановки "Оперный театр", будет закрыто в обоих направлениях. Также на период ремонтных работ будет ограничено движение автомобильного транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти.

Екатеринбуржцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.