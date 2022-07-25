Минтруд предложил обязать главврачей и директоров школ декларировать расходы

Минтруд разработал инициативу, согласно которой глав ряда государственных и муниципальных учреждений могут обязать декларировать свои расходы, сообщает РБК.

Поправки будут касаться директоров школ, заведующих детских садов, главврачей больниц и поликлиник. Отчитываться они будут обязаны не только о собственных расходах, но и о расходах супругов и несовершеннолетних детей.

Уточняется, что законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии 19 июля.

В Минтруде также предлагают распространить действие законопроекта на кредиты и любые сделки, подразумевающие рассрочку платежа.