В Югре следователь отдела по особо важным делам обратился к главе СКР с жалобой на травлю руководства

Следователь первого отдела по особо важным делам Следственного управления СКР по ХМАО Евгений Шестаков обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой инициировать служебную проверку в отношении руководителя отдела Мурата Цуроева, а также начальника окружного управления Михаила Мокшина, сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на обращение, в котором Шестаков просит проверить обоснованность начислений "премиальных вознаграждений многочисленным землякам Цуроева и правомерность назначения последнего на вышеуказанную руководящую должность".

Следователь пожаловался на "целенаправленную травлю" в отношении ряда работников управления.

"Цуроев, используя покровительство руководства следственного управления, целенаправленно расчищает ряды сотрудников отдела для трудоустройства земляков, ранее проходивших службу в следственном управлении по Воронежской области, в органах внутренних дел этого же региона. Данная информация подтверждается перемещением кадрового состава управления за последние три года", — говорится в обращении.

Со ссылкой на экс-следователя первого отдела Алексея Ермолаева издание сообщает, что за последние годы отдел покинули 15 опытных сотрудников. Причиной якобы стало давление со стороны руководства.

Также Шестаков пожаловался на необоснованные служебные проверки в текущем и прошлом годах. В ноябре 2021 года он был привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен премии из-за продления срока предварительного расследования по уголовным делам, находящимся у него в производстве. Однако суд признал приказ о дисциплинарной ответственности незаконным. Это решение суда, по мнению следователя, руководство СУ СКР по ХМАО долгое время умышленно не исполняло.

Кроме того, как указал следователь, Мурат Цуроев, превысив свои должные полномочия, в течение полутора лет не регистрировал сообщение о преступлении по незаконной организации азартных игр, что в итоге привело к утрате доказательств по делу, которое находилось в производстве Евгения Шестакова.

Следователь также указал, что в июне этого года из-за личной неприязни начальства его незаконно откомандировали в другой отдел управления "для оказания практической помощи", а за время отсутствия вскрыли служебный кабинет с личными вещами и материальными ценностями на сумму не менее 100 тыс. руб, а также служебными документами, и передали кабинет вновь назначенному сотруднику из Воронежской области.

Мурат Цуроев работает в органах следствия с середины 90-х. С 2009 года руководил первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Воронежской области. В 2015 году он возглавил отдел криминалистики воронежского управления. В 2018 году вышел на пенсию в связи с выслугой лет, после чего работал заместителем директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Спустя год он вернулся в воронежское управление СКР, а в 2020 году был назначен начальником первого отдела по расследованию особо важных дел в Югре. Последние карьерные изменения в его окружении объяснили тем, что в конце 2019 года его бывший подчиненный по воронежскому управлению Михаил Мошкин возглавил СУ СКР по ХМАО-Югре.

Евгений Шестаков утверждает, что Мурат Цуроев, используя покровительство Михаила Мокшина, злоупотребляет служебными полномочиями и действует исключительно из личной заинтересованности по отношению к сотрудникам. Он просит проверить действия руководства по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), ст. 285.1 УК РФ (Нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда) и ст. 158 (Кража).

В пресс-службе регионального СКР утверждают, что привлечение к ответственности сотрудников, в том числе дисциплинарной, происходит в порядке, определенном ведомственными приказали и трудовым законодательством.

"Как и в следственных органах других субъектов РФ, на службу в следственное управление принимаются жители любых регионов РФ при условии соответствия предъявляемым к кандидатам на должность сотрудника СК России требованиям. Приоритета для жителей какого-либо конкретного региона РФ при приеме на службу в следственное управление нет. Так, например, в текущем году на службу принято 12 сотрудников, все из разных регионов России, и только один из них ранее проходил службу в Воронежской области", — говорится в сообщении.