Туристы из России не пострадали в серьёзной аварии в Доминикане

Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян.

"По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", - рассказал РИА Новости руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

Напомним, у туристического микроавтобуса отказали тормоза на въезде в Сан-Кристобаль, после этого он протаранил несколько автомобилей. Ряд изданий сообщают о четырех жертвах происшествия, количество пострадавших в различных источниках составляет от 30 до 55 человек.