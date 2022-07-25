25 Июля 2022
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Происшествия За рубежом
Карта, Доминиканская республика (2016) | Фото: yandex.ru

Туристы из России не пострадали в серьёзной аварии в Доминикане

Среди пассажиров транспортных средств, которые попали в серьезную аварию на юге Доминиканы, не было россиян.

"По предварительным данным местной полиции, россиян среди пострадавших в аварии не было", - рассказал РИА Новости руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

Напомним, у туристического микроавтобуса отказали тормоза на въезде в Сан-Кристобаль, после этого он протаранил несколько автомобилей. Ряд изданий сообщают о четырех жертвах происшествия, количество пострадавших в различных источниках составляет от 30 до 55 человек.

Теги: Пунта-Кане, Сан-Кристобаль, авария, туристы



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