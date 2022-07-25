25 Июля 2022
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Спорт Свердловская область
Антон Шипулин на открытии дворца единоборств &quot;Евраза&quot; &quot;Атлант&quot; в Качканаре (2021) | Фото: Накануне.RU

Шипулин: Биатлонный комплекс в Екатеринбурге появится в 2026 году

Строительство многофункционального биатлонного комплекса в Екатеринбурге стартует уже в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы и чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина. По его словам, завершить все строительные работы планируется уже через 2-3 года после начала работ.

Уникальный комплекс будет включать в себя более 30 видов спорта. По словам Шипулина, в нем смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и обычные горожане, увлеченные активным отдыхом. Любой желающий получит возможность находиться в лесу с хорошо развитой инфраструктурой, заниматься спортом и проводить спортивные мероприятия.

Комплекс еще в мае текущего года прошел госэкспертизу, однако окончательная стоимость проекта пока неизвестна из-за резкого роста цен на стройматериалы. Депутат отметил, что от финансирования будут зависеть и сроки возведения спорткомплекса.

"Пока мы не выбрали методику финансирования, невозможно говорить о сроках реализации, но то, что строительство начнется со следующего года, мы уже с губернатором обсудили, скорее всего, это факт, - заявил спортсмен. - Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять".

Спортсмен заявил, что в планах предусмотрено пять этапов строительства и выразил надежду, что за три года все работы по возведению комплекса будут завершены.

Напомним, что строительство Биатлонного комплекса запланировано на 11-ом км Московского тракта. В нем предусмотрены лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, бассейн и тренировочная ледовая арена.

Теги: биатлонный комплекс, Екатеринбург, строительство, Шипулин



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