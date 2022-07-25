25 Июля 2022
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске начали отключать воду в домах жителей за долги

В Челябинске начнут отключать воду в частных домах за долги, владельцы которых не оплачивали услуги за холодное водоснабжение более шести месяцев, сообщили Накануне.RU в МУП "ПОВВ".

Этим жителям многократно направляли предупреждения о необходимости погасить задолженность. Они должны были в течение 20 дней полностью оплатить долг.

Должникам, которые не могут оплатить коммунальные услуги, предлагают заключить соглашение о реструктуризации долга сроком на шесть месяцев или на один год и оплачивать задолженность частями.

Теги: вода, коммунальные услуги, долги, задолженность,



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