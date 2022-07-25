25 Июля 2022
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Политика За рубежом
Рим, Италия, флаги, ЕС (2015) | Фото: Накануне.RU

В ЕС опасаются, что Италия станет "троянским конем" России, - El Pais

Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе. Об этом заявил обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País.

"В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина", - говорится в публикации.

Издание также ссылается на дипломатические источники, согласно которым Италия в последнее время становится местом притяжения "нейтральных теорий".

Отмечается, что опасения Брюсселя основаны на серьезной зависимости Рима от поставок российских углеводородов.

Также автор публикации добавил, что, по его мнению, после ухода в отставку Марио Драги Брюссель потерял опору, а киевский режим — лишился ценного союзника, пишет Regnum.

Ранее издание The National Interest заявило, что отставка Марио Драги с поста премьер-министра Италии может иметь неприятные последствия для Украины, так как сыграет против западного единства по вопросу ее поддержки.

Теги: италия, драго, троянский конь



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