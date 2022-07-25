Уралец заплатит 200 тысяч рублей за нападение своей собаки на двух школьников

На Среднем Урале хозяин собаки, напавшей на двоих подростков, заплатит им компенсацию морального вреда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале этого года в Березовском: собака сорвалась с цепи, выбежала на улицу и напала на 15-летнего школьника, который шел по частному сектору. Пес укусил подростка в районе голеностопного сустава левой ноги, причинив телесные повреждения.

Через 20 минут та же собака догнала 12-летнего школьника и повалила его на землю, укусив в районе обоих предплечий и левой голени. В результате укусов животного подростки были вынуждены проходить длительную реабилитацию.

Для восстановления прав пострадавших детей прокуратура Березовского обратилась в суд с иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда – 100 тысяч рублей в пользу каждого ребенка. Суд эти требования полностью удовлетворил.