Энергетики в России начали сдвигать сроки модернизации ТЭС из-за проблем с поставками оборудования

Российские генерирующие компании из-за проблем с поставками оборудования начали сдвигать сроки модернизации ТЭС. Уже известно о "сдвиге вправо" сроков по семьи объектам мощностью на 2,4 ГВт и стоимостью более 37 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Пока сдвиг составляет от шести месяцев до полугода. Речь идет об объектах как частных, так и государственных компаний: "Интер РАО", "Газпром энергохолдинга", "Татэнерго" и "Татнефти". При этом штрафы энергетикам не грозят: в рамках антикризисных мер поддержки правительство разрешило им задерживать стройки.

С задержками будет проводиться обновление объектов в ХМАО, Оренбургской области, Ленобласти, Татарстане.