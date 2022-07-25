25 Июля 2022
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Экономика В России
Няганская ГРЭС (2013) | Фото: Накануне.RU

Энергетики в России начали сдвигать сроки модернизации ТЭС из-за проблем с поставками оборудования

Российские генерирующие компании из-за проблем с поставками оборудования начали сдвигать сроки модернизации ТЭС. Уже известно о "сдвиге вправо" сроков по семьи объектам мощностью на 2,4 ГВт и стоимостью более 37 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Пока сдвиг составляет от шести месяцев до полугода. Речь идет об объектах как частных, так и государственных компаний: "Интер РАО", "Газпром энергохолдинга", "Татэнерго" и "Татнефти". При этом штрафы энергетикам не грозят: в рамках антикризисных мер поддержки правительство разрешило им задерживать стройки.

С задержками будет проводиться обновление объектов в ХМАО, Оренбургской области, Ленобласти, Татарстане.

Теги: модернизация, грэс, энергетика, санкции



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