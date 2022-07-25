25 Июля 2022
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Рельсовый автобус &quot;Орлан&quot; (2022) | Фото: пресс-служба парка &quot;Оленьи ручьи&quot;

Жительницу Кургана вместе с ребенком выгнали из поезда в Екатеринбурге

Свердловская транспортная прокуратура проверяет информацию о недопуске женщины с ребенком на поезд по копии паспорта. Как сообщили Накануне.RU а пресс-службе ведомства, инцидент произошел на станции Кольцово.

16 июля жительница Кургана прибыла в Екатеринбург для оформления временной прописки, после чего у нее забрали паспорт и выдали на руки расписку с информацией о сдаче документов. В воскресенье женщина вместе с маленькой дочкой сели на поезд до Кургана, однако свидетельства о рождении ребенка, расписки и цветной копии всех документов проводнику было недостаточно. Начальник поезда также попросил женщину не задерживать остальных пассажиров и покинуть поезд.

Из-за произошедшего матери с ребенком пришлось добираться до Кургана на попутках. Более того, попасть домой женщине удалось только в понедельник, из-за чего на работе ей был оформлен прогул без уважительной причины. Несмотря на то, что в поезде уверяли, что часть денег за неиспользованный билет можно будет вернуть в течение 12 часов, в кассах женщине в этой услуге также отказали.

"Свердловской транспортной прокуратурой проверяется информация об отказе в перевозке железнодорожным транспортом женщине с малолетним ребёнком со станции Кольцово. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей", - заявили в пресс-службе.

Теги: Екатеринбург, поезд, ребенок, Курган, паспорт



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