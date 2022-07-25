25 Июля 2022
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Политика В России
бастрыкин александр иванович заместитель генерального прокурора рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Бастрыкин призвал привлечь Сирию, Иран и Боливию к работе трибунала по Украине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал создать международный трибунал над украинскими преступниками совместно с партнерами России по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

"С учетом позиции "коллективного Запада", открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно", - заявил глава СКР в интервью "Российской газете".

Бастрыкин также назвал "целесообразной" идею привлечь к работе по созданию такого трибунала государства, "демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности, Сирию, Иран и Боливию".

Напомним, власти ДНР планируют, что процесс будет организован в несколько этапов - ряд промежуточных и основной. Первым промежуточным трибуналом может стать Мариупольский процесс.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на трибунале будут присутствовать иностранные наблюдатели - ряд стран уже изъявили готовность принять участие. В МИД России, однако, заявили, что пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в трибунале над боевиками.

Теги: бастрыкин, трибунал, украина



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