25 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пять человек

В Челябинской области по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла утром 23 июля на 64 км автодороги подъезд к Екатеринбургу. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Газон Некст столкнулся с попутно движущимся автобусом. После столкновения автобус перевернулся.

В автобусе, который ехал из Каслей в Челябинск, находилось девять человек. Травмы получили пять человек. Двух мужчин и женщину госпитализировали.

В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Известно, что это житель Пермского края, который перевозил груз из Тюмени в Челябинск. Он задержан.

Теги: ДТП, автобус, уголовное дело,



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