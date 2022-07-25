В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пять человек

В Челябинской области по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла утром 23 июля на 64 км автодороги подъезд к Екатеринбургу. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Газон Некст столкнулся с попутно движущимся автобусом. После столкновения автобус перевернулся.

В автобусе, который ехал из Каслей в Челябинск, находилось девять человек. Травмы получили пять человек. Двух мужчин и женщину госпитализировали.

В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Известно, что это житель Пермского края, который перевозил груз из Тюмени в Челябинск. Он задержан.