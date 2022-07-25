В Екатеринбурге ожидается экстремальная жара

В начале новой недели в столице Урала прогнозируется экстремальная жара. Воздух прогреется выше 30 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, 25 июля в Екатеринбурге ожидается плюс 31-33, переменная облачность и без существенных осадков. В следующие дни жара начнет немного спадать: 26 июля синоптики обещают 27-29 градусов с дождем, а 27 июля – плюс 25-27. Такая погода, по предварительным прогнозам, простоит до конца этой недели.

Стоит отметить, что температура воздуха в июле в этом году (плюс 20,8) – на 1,8 градуса выше обычного. Максимум (плюс 32,5 градуса) был зафиксирован 14 июля.

А исторический рекорд за всю историю наблюдений был установлен 16 июля 2020 года. В тот день воздух в Екатеринбурге раскалился до 39,1 градуса.