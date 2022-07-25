На Херсонщине уверены, что референдуму о вхождении в Россию никто не помешает

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что референдум по присоединению к России пройдёт, и этому никто не помешает.

"Мы готовимся к проведению референдума. Он пройдет в любом случае. Референдум пройдет в законном поле, и его проведению никто не помешает", - сказал Стремоусов, его цитирует РИА Новости.

Попытки украинской армии обстреливать Херсонскую область связаны с желанием запугать население и сорвать мероприятие по определению принадлежности региона.

"Люди в любом случае придут на избирательные участки и проголосуют за присоединение к Российской Федерации", - сказал Стремоусов.